Для Джона и Джой это уже не первый брак. Известно, что мужчина был женат дважды, столько же раз выходила замуж Джой.

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Они оба стали вдовцами, однако смогли решиться на еще один брак. Препятствием для влюбленных стала пандемия COVID-19.

Больше года они могли общаться только по телефону и не могли встретиться, пока не получили вакцину. Только после этого влюбленные наконец смогли проводить время вместе.

Джон Шульц и Джой Морроу-Нултон / Фото Good News Network

Однажды Джон сделал Джой предложение, на которое она ответила "да". В возрасте 95 лет они официально стали мужем и женой.