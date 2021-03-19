Уже не одно десятилетие люди ломают голову, пытаясь понять, в чем заключается секрет длительных и счастливых отношений. Возможно, в общей любви к японской кухне, четкому распределению обязанностей или штампе в паспорте? Разберемся, какие стереотипы лучше не слушать, чтобы сохранить отношения.

Уверены, что хотя бы раз в жизни ваши родные спрашивали, когда же там уже свадьба. Или интересовались, кто готовит еду в вашей семье. Поражает, насколько интересной для других может быть чужая жизнь, правда?

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Казалось бы, каждая пара самостоятельно может решить, иметь ли общий бюджет, спать ли вместе и во сколько лет жениться. Но нет, стереотипы загоняют нас в границы и диктуют "правила игры". Но, как показывает опыт, иногда они могут разрушить отношения.

5 стереотипов, которые можно нарушить

Спать только вместе

Сон на одной кровати и под одним одеялом могут как укрепить, так и разрушить отношения. К примеру, если ваша вторая половинка храпит или "бьется" во сне, вряд ли утро будет добрым. В таких случаях сон превращается в каторгу, которая утром перерастает в ссоры. Чтобы их избежать, лучше или спать отдельно, или хотя бы под разными одеялами.



Необязательно спать на одной кровати / Фото Unsplash

Заниматься сексом по расписанию

Четкий распорядок интима убивает всю романтику и страсть отношений. Согласитесь, секс – один из самых приятных процессов, которым нужно наслаждаться, когда хочется. И лучше всего, когда он спонтанный и полный страсти, а не обозначен в распорядке дня по средам в 22:00.

Создавать комфортную жизнь для партнера

Просыпаться в 6:00, чтобы приготовить завтрак, не спать до ночи, утюжа одежду своей второй половинки или даже с температурой 38,5 мыть его обувь перед важной встречей. Все это – не о счастливых отношениях, а о прислуживания и "забивание" на себя. Иногда такие жесты действительно могут быть уместными, но не стоит забывать о себе.

Не стоит прыгать через себя и жить в стрессе, чтобы, скажем, мужу было комфортно. Также не стоит постоянно подстраиваться, меняться ради парня или делать то, что хочет только он. Или компромисс, или зачем отношения с культом патриархата.



Не стоит забивать на свои желания / Фото Unsplash

Свадьба – обязательная точка отношений

В обществе бытует мнение, что даже испорченные отношения сможет спасти штамп в паспорте. Но, как показывает статистика, это совсем не так. Свадьба – не обязательный атрибут счастливой жизни и в корне не способна ничего изменить.

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Помните, что вопросы брака, покупки квартиры или рождения детей должны решать только вы и ваш партнер. И никакие "часики тикают" и "а что скажут соседи / родственники / друзья" не должно менять ваше мнение.