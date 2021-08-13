Влюбленные познакомились в ресторане быстрого питания, где 24-летний Коран Маккейн работал вместе с сыном 61-летней Шерил МакГрегор. Тогда ему было 15 лет, однако встречаться они начали только в 2020 году.

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Несколько лет они не виделись и вновь встретились в круглосуточном магазине. Парень поддержал увлечение Шерил танцами, и вместе они сняли несколько видео для Тиктока. Впоследствии их дружеские отношения переросли в романтические.

Комментируя разницу в 37 лет, Коран отметил: "Мы никогда не думаем о разнице в возрасте, потому что Шерил молода душой и сердцем. Однако люди думают, что я ее использую или жду, когда меня впишут в завещание".

Смотрите фото: Коран Маккейн и Шерил МакГрегор

Семья Шерил не сразу приняла нового бойфренда матери, ведь одна из ее дочерей старше Корана всего на 3 года. Кроме того, Шерил только на 6 лет моложе бабушку своего жениха.

В соцсетях пара также столкнулась с целой волной гневных комментариев. Они вспомнили, что слова "бабушка" и "ходячий мертвец" по отношению к Шерил – еще невинные. Из-за большого количества негатива они заблокировали 700 тысяч аккаунтов.

Чтобы это пройти, я каждый день говорю ей, что она прекрасна. А также убеждаюсь, что она знает: ненависть, которую бросают, — это проблемы, с которыми они борются внутри себя,

– отметил Коран Маккейн.

Несмотря на травлю, влюбленные пытаются сохранять позитивный настрой и утверждают, что их поклонники в соцсетях помогают им оставаться вместе. Также Коран и Шерил уже успели заручиться и надеются вскоре пожениться.

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Смотрите видео, которые пара снимает для Тиктока: