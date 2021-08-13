Закохані познайомилися в ресторані швидкого харчування, де 24-річний Коран Маккейн працював разом з сином 61-річної Шеріл МакГрегор. Тоді хлопцеві було 15 років, проте зустрічатися вони почали лише у 2020 році.

Цікаво Жінка була подружкою нареченої на 125 весіллях: чому її церемонія була під дверима кав'ярні

Кілька років вони не бачилися й знову зустрілися в цілодобовому магазині. Хлопець підтримав захоплення Шеріл танцями, і разом вони зняли кілька відео для Тіктока. Згодом їх дружні стосунки переросли в романтичні.

Коментуючи різницю у 37 років, Коран зазначив: "Ми ніколи не думаємо про різницю у віці, тому що Шеріл молода душею і серцем. Проте люди думають, що я її використовую або чекаю, коли мене впишуть в заповіт".

Дивіться фото: Коран Маккейн та Шеріл МакГрегор

Сім'я Шеріл не одразу прийняла нового бойфренда матері, адже одна з її доньок старша за Корана всього на 3 роки. Крім того, Шеріл лише на 6 років молодша за бабусю свого нареченого.

У соцмережах пара також зіткнулася з цілою хвилею гнівних коментарів. Вони пригадали, що слова "бабуся" та "ходячий мрець" щодо Шеріл – найбезневинніші. Через велику кількість негативу вони заблокували понад 700 тисяч акаунтів.

Щоб це пройти, я щодня кажу їй, що вона прекрасна. А також переконуюсь, що вона знає: ненависть, яку кидають, – це проблеми, з якими вони борються всередині себе,

– зазначив Коран Маккейн.

Попри цькування, закохані намагається зберігати позитивний настрій й стверджують, що їхні шанувальники у соцмережах допомагають їм залишатися разом. Також Коран та Шеріл вже встигли заручитися й сподіваються незабаром одружитися.

Читайте також Спланували весілля за 4 дні: підлітки одружилися через агресивну форму раку нареченого

Дивіться відео, які пара знімає для Тіктока: