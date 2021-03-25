Когда родители ссорятся и проявляются признаки домашнего насилия друг к другу, ребенок не чувствует себя в безопасности. В результате, это приводит к серьезным проблемам в его развитии.

Эмоциональные проблемы

Дети перенимают модели поведения у родителей, наблюдая за ними и беря с них пример. Это касается и способов разрешения конфликтов. Благодаря их примеру, ребенок может научиться решать проблемы через истерики, драки или споры.

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Также он может сделать вывод, что проявлять эмоции опасно, так как они приводят к конфликтам с близкими людьми. Из-за этого ребенок начинает подавлять свои эмоции, становится замкнутым, эмоционально сдержанным, избегает контактов с теми, кто его окружает.



Эмоциональные проблемы / Фото iStock

Проблемы с доверием

Родители, которые часто ссорятся, дают понять ребенку, что близость может приносить страдания. Хотя в других случаях ребенок видит, что родители любят друг друга, поэтому семейные ссоры расстраивают его.

Как результат, он может потерять доверие к людям из своего окружения, начать избегать близких отношений, чтобы не нанести себе боли. Вырастает с убеждением, что близкие отношения всегда приводят к ссорам и насилию.



Проблемы с доверием / Фото Key to Kids

Беспокойство и страх

Ребенок теряет чувство защищенности, когда видит проявления домашнего насилия со стороны отца или матери. Он не уверен, что родители смогут его защитить, позаботиться о нем, потому что видит их отношение друг к другу. В результате окружающий мир кажется ребенку угрожающим и опасным.

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Вина и стыд

Родительские ссоры вызывают у ребенка чувство вины, стыда или злости на самого себя. У него развивается неуверенность в себе. В будущем такой ребенок с трудом сможет постоять за себя, потому что подсознательно он всегда чувствует себя виноватым.