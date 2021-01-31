Вполне нормальное поведение, если родители стремятся дать все лучшее своему ребенку. При этом они могут жертвовать собственными стремлениями или мечтами, что неправильно. Важно помнить о балансе во всем.

Источник: 4mamas

► Время для себя

У каждого должно быть время на себя – 15 минут или час. Не нужно отказываться от собственных интересов или дел. Можно попросить помощи у мужа, бабушки или няни.

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Это время важно для того, чтобы "подзарядиться" и наполниться позитивными эмоциями. Стоит не забывать, что вы еще и женщина, а не только мама.

► Дети повзрослеют и покинут гнездо

Женщины, которые видели свой смысл жизни в малыше, чувствуют себя растерянными и ненужными в момент, когда ребенок вырастает и отправляется своим путем. Именно поэтому важно уделять время собственному развитию, профессиональному росту и хобби.



Дети взрослеют / Фото Pinterest

► Побыть вдвоем

Возможно, что кого-то это возмутит, но отношения с мужем должны быть в приоритете. Вы должны быть одним целым и поддерживать друг друга. Вы должны находить время, которое можно провести только вдвоем.

► Не ожидайте слишком много

Те, кто делает из детей центр всей жизни, часто имеют слишком большие ожидания от малышей. Чтобы взрослые себе не представляли, ребенок пойдет своим путем. В этот момент родители могут почувствовать отчаяние, ведь все не было так, как они ожидали. Не стоит реализовать свои несбывшиеся мечты за ребенка. Лучше будьте путеводителем и поддержкой.



Будьте поддержкой / Фото Dreamstime

► Жертвоприношение

Когда кто-то из родителей жертвует собственной карьерой, учебой и развитием ради ребенка, затем сталкивается с упреками. В этот момент идут обвинения именно к ребенку: "Я ради тебя все оставила!". Таким образом, перекладывая ответственность на ребенка за неосуществленные желания. Как результат – разочарование в себе и в ребенке.

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► Реализованная мама

Мама, которая умеет ставить и достигать личные цели, реализует свои мечты, растет профессионально и духовно, – лучший пример для ребенка. Не жертвуйте собой. Родительство – одна из важных сфер, однако не ставьте ее на пьедестал своей жизни.