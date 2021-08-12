Скрывать или отрицать: как объяснять детям вредные привычки родителей

Психолог Анастасия Изотова пояснила, что генетически родители могут передать детям склонность к чему-то. Однако будет ли развиваться зависит от условий, в которых ребенок растет. Один из способов передать привычку – демонстрировать ее на собственном примере.

"Особенность психики маленького ребенка в том, что мир, который является перед ним, он воспринимает как должное и правильное. Поэтому если ребенок видит, что значимые для него взрослые пьют и курят, то думает, что так делают все, что это правильно и так построен мир", – рассказала детская психолог Светлана Тертица.

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Согласно с советами экспертов, родителям стоит скрывать вредные привычки перед детьми дошкольного возраста. Например, при них ни курить, ни употреблять чрезмерное количество алкоголь, ни материться.

Если ребенок все же увидел такие действия родителей, нельзя его обманывать или говорить: "Нет, я этого не делаю, тебе показалось". Самое важное в такой ситуации быть честным.

Если вы скрываете какую-то вредную привычку, а потом вас ловят на горячем, это означает, что обманывать разрешено. Транслируете ребенку двойной месседж. Сначала родители говорят, что курить – плохо, а потом ребенок видит, как они делают это сами,

– сообщила психолог Анастасия Изотова.

Лучше рассказать на собственном примере, почему курить плохо, почему жалеете о своей вредной привычке и как планируете от нее избавиться.

Если ребенок услышал ругательства от родителей, то психолог Светлана Тертица объяснила, как нужно себя вести.



Разговор с ребенком / Фото Shutterstock

"Если ребенок совсем маленький, то стоит сказать, что это плохое слово, которое употребляют невоспитанные взрослые. Детям младшего школьного возраста можно объяснять: у некоторых взрослых настолько ограничен словарный запас, они так мало читали книг, что, к сожалению, быстро подобрать нормальное слово у них не получается", — рассказала Светлана Тертица.

Если у ребенка уже сформировалась вредная привычка, нужно понаблюдать, когда она активизируется. Это важно, чтобы определить, с какой эмоцией ребенок не справляется и что именно не выдерживает: скуку, зависть, страх.

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"Например, ребенок просит конфету каждый раз, как чувствует страх. Эту привычку можно заменить на то, что мама берет ребенка на руки и играет с ним, отвлекает, делает массаж ножек, щекочет. То есть делает что-то приятное. Это помогает переключить ребенка и удовлетворить ее потребность справиться с сильной эмоцией", — добавила Светлана Тертица.