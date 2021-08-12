Приховувати чи заперечувати: як пояснювати дітям шкідливі звички батьків

Психолог Анастасія Ізотова пояснила, що генетично батьки можуть передати дітям схильність до чогось. Проте, чи вона розвинеться залежить від умов, в яких малюк зростає. Один зі способів передати звичку — демонструвати її на власному прикладі.

"Особливість психіки маленької дитини в тому, що світ, який є перед нею, вона сприймає як належний і правильний. Тож якщо дитина бачить, що значущі для неї дорослі п’ють і курять, то думає, що так роблять усі, що це правильно і що так побудований світ», — розповіла дитяча психологиня Світлана Тертиця.

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Згідно з порадами експертів, батькам варто приховувати шкідливі звички перед дітьми дошкільного віку. Наприклад, при них не курити, не вживати надмірну кількість алкоголю, не матюкатися.

Якщо дитина все ж побачила такі дії батьків, не можна її обманювати або казати: "Ні, я цього не роблю, тобі здалося". Найважливіше в такій ситуації бути чесним.

Якщо ви приховуєте якусь шкідливу звичку, а потім вас ловлять на гарячому, це означає, що обманювати дозволено. Транслюєте дитині подвійний меседж. Спершу батьки кажуть, що курити — погано, а потім дитина бачить, як вони роблять це самі,

– повідомила психологиня Анастасія Ізотова.

Краще розповісти на власному прикладі, чому курити погано, чому шкодуєте про свою шкідливу звичку і як плануєте її позбутися.

Якщо дитина почула лайливі слова від батьків, то психологиня Світлана Тертиця пояснила, як потрібно поводитися.



Розмова з дитиною / Фото Shutterstock

"Якщо дитина геть маленька, то варто сказати, що це погане слово, яке вживають невиховані дорослі. Дітям молодшого шкільного віку можна пояснювати: у деяких дорослих настільки обмежений словниковий запас, вони так мало читали книг, що, на жаль, швидко підібрати нормальне слово в них не виходить", – розповіла Світлана Тертиця.

Якщо в дитини вже сформувалася шкідлива звичка, потрібно поспостерігати, коли вона активізується. Це важливо, щоб визначити, з якою емоцією дитина не справляється та що саме не витримує: нудьгу, заздрість, страх.

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"Наприклад, дитина просить цукерку щоразу, як відчуває страх. Цю звичку можна замінити на те, що мама бере дитину на руки й грається з нею, якось відволікає, робить масаж ніжок, лоскоче. Тобто робить щось приємне. Це допомагає переключити дитину і задовольнити її потребу впоратися із сильною емоцією", — додала Світлана Тертиця.