Партер може відкрито не ображати, проте іншими своїми діями демонструвати зневажливе ставлення. На які ситуації варто звертати увагу – читайте у матеріалі.

Просить менше спілкуватися з протилежною статтю

Впевнені, що насправді у цьому спілкуванні не відбувається жодної зради. Але як бути, якщо робота, наприклад, пов'язана зі спілкуванням? Коли такі речі забороняють, це означає, що коханий або кохана насправді не довіряє собі. Хоча позначається таке ставлення саме на партнері.

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Не подобаються друзі

Найчастіше це вимога безпідставна. Просто партнер чомусь їх не злюбив і тепер з будь-якого приводу та намагається нагадати, що вони йому не подобаються.



Аб'юзер у стосунках / Фото Getty Images ​

Вважає, що його мало люблять

Не можна вимірювати почуття, як спеку або голод. Ти або любиш так, як вмієш і демонструєш це, або любові немає зовсім. Тому, якщо дівчина постійно показує хлопцеві свої справжні почуття, але він вважає, цього недостатньо, то скоро почне звинувачувати її, що вона якось не так дихає або спить.

Повністю контролює витрати

Одна справа, якщо партнер сам дає кошти, тому цікавиться, на що їх витрачають. Проте все ж є питання – навіщо? Інша – якщо він хоче знати, як ти витрачаєш свої зароблені гроші й скільки взагалі заробляєш. Так, у фінансовій інформації немає нічого надсекретного. Проте і допити на цю тему влаштовувати теж дивно.

Не вірить, що партнер не спілкується з колишніми

Будь-які підозри у відносинах завжди їм в мінус, адже вони свідчать про недовіру до коханої людини. Через це можуть з'явитися і сварки, і непорозуміння, і необґрунтована ревнощі. Впевнена у собі людина ніколи не буде зачіпати через спілкування з колишнім.



Партнер не вірить / Фото Freepik​

Не влаштовують хобі

Крім цього, він прагне весь час проводити разом – вдома, на роботі, на відпочинку, з друзями, в залі й навіть на шопінг, хоча насправді може його ненавидіти. Партнери повинні мати час тільки для себе і займатися тим, що подобається саме їм, а не другій половинці.

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Не чує побажання

Зате завжди пам'ятає про те, що просив сам, через що постійно дорікає. Хоча насправді міг забути продукти купити чи зустріти дівчину. Така поведінка не тільки егоїзм і неповага до коханої, а й аб'юзерство.