Сколько жидкости ребенок должен пить в жару: какие напитки нельзя давать

Водно-солевой баланс организма ребенка неустойчивый, обезвоживание наступает гораздо быстрее, чем у взрослого. Поэтому важно, чтобы родители следили за тем, чтобы малыш достаточно пил.

Если малыш просит пить, то отказывать ему не нужно. Стоит, чтобы ребенок пил столько, сколько хотел, но небольшими порциями.

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На прогулке обязательно нужно иметь напитки – воду без газа, несладкий травяной чай, сок или компот. Последние 2 нужно разбавить водой.

Чистая вода комнатной температуры для детского питания – самое лучшее. А вот сладкие напитки из магазина, включая лимонад или квас, давать детям не стоит. Исключены также напитки, содержащие кофеин.



Количество жидкости в жару для детей / Фото So Fresh Wide Bay​

Кроме этого, нельзя, чтобы ребенок находился под воздействием прямых солнечных лучей длительное время. Голова малыша должна быть защищена панамкой или другим легким головным убором.

Сколько жидкости должен пить ребенок

Детям 2 – 6 лет для употребления рекомендуется примерно три четверти литра жидкости в день. В жаркую погоду эта норма значительно увеличивается – до полутора литров.

Кроме этого, важно учить ребенка определенных правил для нормального процесса пищеварения:

• Пить следует во время еды, а также в течение полчаса до еды. Через час после завтрака или обеда пусть пьет на здоровье.

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• В жару питья нужно больше, а с едой дело обстоит иначе, ведь аппетит в жаркую погоду уменьшается. Это следует учитывать при составлении летнего меню. Сезонные ягоды и фрукты постоянно должны быть в рационе ребенка, ведь они содержат много сока, то есть жизненно необходимой влаги.