Скільки рідини дитина має пити у спеку: які напої не можна давати

Водно-сольовий баланс організму дитини нестійкий, зневоднення настає набагато швидше, ніж у дорослого. Тому важливо, аби батьки стежили за тим, щоб малюк достатньо пив.

Якщо малюк просить пити, то відмовляти йому не потрібно. Варто, аби дитина пила стільки, скільки хотіла, проте невеликими порціями.

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На прогулянці обов'язково потрібно мати напої – воду без газу, несолодкий трав'яний чай, сік або компот. Останні 2 потрібно розбавити водою.

Чиста вода кімнатної температури для дитячого харчування – найкраще. А ось солодкі напої з магазину, включаючи лимонад чи квас, давати дітям не варто. Виключені також напої, що містять кофеїн.

Кількість рідини у спеку для дітей / Фото So Fresh Wide Bay

Крім цього, не можна, аби дитина перебувала під впливом прямих сонячних променів тривалий час. Голова малюка повинна бути захищена панамкою або іншим легким головним убором.

Скільки рідини має пити дитина

Дітям 2 – 6 років для вживання рекомендовано приблизно три чверті літра рідини в день. У спекотну погоду ця норма значно збільшується – до півтора літра.

Крім цього, важливо навчати дитину певних правил для нормального процесу травлення:

• Пити не слід під час їжі, а також протягом пів години до їжі. Через годину після сніданку чи обіду нехай п'є на здоров'я.

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• В спеку пиття потрібно більше, а з їжею справа інакша, адже апетит в жарку погоду зменшується. Це варто враховувати при складанні літнього меню. Сезонні ягоди та фрукти постійно повинні бути в раціоні дитини, адже вони містять багато соку, тобто життєво необхідної вологи.