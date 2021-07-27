На сколько из-за пандемии COVID-19 возросло число одиноких людей: впечатляющие данные

В начале пандемии COVID-19 в 2020 году каждый четвертый гражданин ЕС заявлял, что чувствовал себя одиноким. Об этом в своем отчете сообщил Объединенный исследовательский центр Европейской комиссии.

Для сравнения эксперты выбрали 2016 год и 2020 год. Известно, что в 2016 году меньше всего об одиночестве заявляли в Северной Европе – 6%.

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В Западной, Южной и Восточной Европе 11% – 13% утверждали, что чувствовали себя одинокими.

В начале пандемии COVID-19 уровень одиночества вырос во всех регионах Европы до 22 – 26%. Кроме того, более чем на 15% увеличился уровень в:

Болгарии,

Эстонии,

Франции,

Германии,

Польши,

Португалии,

Швеции.

Больше всего изоляция из-за пандемии повлияла на молодежь 18 – 25 лет. Еще в 2016 году среди них одиноких было – 9%, однако во время локдауна их количество возросло до 35%.



Изоляция во время карантина / Фото Getty Images​

Среди 26 – 45-летних об одиночестве заявляли 25% (в 2016 году – 10%), среди 46 – 64-летних – 23% (в 2016 году – 12%), среди людей в возрасте от 65 лет – 23% (в 2016 году – 15%).

В возрасте 18 – 25 лет молодежь преимущественно отделяется от семьи и нуждается в поддержке сверстников, а пандемия повлияла на этот процесс. Согласна с экспертами, вероятно, молодежь чувствует себя одинокой только временно, ведь после снятия ограничений ситуация улучшится.

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Кроме того, люди, которые жили сами, острее почувствовали изоляцию. Они на 22% чаще сообщали, что чувствовали себя одинокими по сравнению с теми, кто жил с партнером или детьми (только на 9%).