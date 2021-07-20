Дружба между мужчинами и женщинами

В то же время некоторые убеждены, что женщины между собой дружить просто не умеют. Девушки якобы постоянно вступают в конкуренцию с другими женщинами.

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Во взрослой жизни друзей в целом не так много, как кажется на первый взгляд. Ведь большинство окружения – это знакомые, с которыми связывает, например, спорт или другие интересы, а также коллеги.

Украинцы рассказали о дружбе с противоположным полом

Журналисты 24 канала провели опрос в Чернигове, Кропивницком, Львове, Тернополе и Черновцах, чтобы разобраться, может ли быть "просто дружба" между мужчиной и женщиной. Некоторые ответы украинцев были противоположными.

Ряд респондентов убежден, что "появляются чувства и после этого невозможно дружить". В то же время кое-кто поделился собственными историями дружбы с противоположным полом, которые длятся годами.

Обратите внимание! Психолог Тереза ДиДонато объяснила, чем отличаются дружба и любовь, и почему привязанность и даже секс – не всегда означают влюбленность.

Существует ли дружба между представителями противоположного пола: ответы украинцев смотрите в видео