Ученый Брэндон Эдди из университета штата Невада, сообщил, что отец, как и мать, испытывает огромный стресс после рождения ребенка.

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Однако, в отличие от мамы, у которой всегда интересуются о ее физическом и психологическом состоянии, в современном обществе о переживаниях отца спрашивать не принято.

"Мой бывший сотрудник, который прочитал результаты моего исследования, позже поблагодарил меня. Он сказал: "Я действительно очень благодарен за твоё исследования, ведь мне было очень сложно с этим справиться"", – рассказал Брэндон Эдди.

Он отметил, что обычно все спрашивают: "Как твоя жена? Как твой ребенок?". Однако никого не интересует, как дела у папы. А чаще всего молодым отцам отчаянно хочется, чтобы кто-то спросил, как его дела,

– сообщил Эдди.

Учеными доказано, что многие папы сталкиваются с депрессивными состояниями после рождения детей.

Среди симптомов послеродовой депрессии являются:

Перепады настроения.

Проблемы со сном.

Бессонница.

Грусть.

Раздражительность.

Беспокойство.

К симптомам тяжелой формы послеродовой депрессии также относят проблемы с привязанностью к новорожденному, отсутствие любви к ребенку, подавленность и даже мысли о самоубийстве.

Для мужчин послеродовая депрессия может быть еще опаснее, чем для женщин. Главным образом потому, что в современном обществе ее связывают исключительно с матерями.

Результаты исследования

Согласно исследованию ученых, около 10% отцов страдают от послеродовой депрессии в период, который может длиться до 6 месяцев после рождения ребенка.

Другие исследования показывают, что 24 – 50% мужчин, чьи жены страдают послеродовой депрессией, также страдают от нее.

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Важно распознать у мужчины послеродовую депрессию и помочь справиться с ней. В противном случае она может навредить не только отцу, но и его отношениям с женой, ее моральному состоянию. Кроме того, может стать опасной для новорожденного малыша.