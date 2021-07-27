Школьника парализовала во время игры в футбол: как через 3 года он вышел за аттестатом – видео

Когда Хайдену Гамильтону было 15 лет, он получил травму во время школьного футбольного матча. Парень повредил позвоночник и остался парализованным от шеи до ног.

Через 3 года после трагедии 18-летний Хайден сам вышел к директору, чтобы из его рук получить аттестат об окончании школы.

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Опираясь на "ходунки", он медленно переставлял ноги в ортезах. Рядом с парнем все время был физиотерапевт Райан Лейси. Он контролировал каждый его шаг и готов был в любую минуту прийти на помощь.

Эти трогательные моменты преодоления себя отец снял на видео, а потом поделился ими в социальных сетях. "2021, выпускной... Хайден идет на сцену, чтобы получить аттестат", — подписал видео отец.

По словам физиотерапевта Хайдена, за годы лечения подростку удалось добиться больших успехов. Многое из того, что казалось невозможным сразу после травмы, теперь стало реальностью.

Сам Хайден отметил, что он "почувствовал кайф", когда встал и прошелся по тому же полю, на котором его когда-то парализовало. Подросток почувствовал настоящую поддержку от одноклассников, которые выступили с идеей выбрать Хайдена королем будущего выпускного бала.

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То, что школьник, получивший тяжелую травму, сам выйдет к директору, стало большим сюрпризом для всех присутствующих, ведь никто за 3 года не видел, чтобы он стоял на ногах.