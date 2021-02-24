Мешканці тимчасово окупованих територій зможуть скористатися послугою "єМалятко". Це важливе рішення в контексті реінтеграційного блоку та підтримки українців, що постраждали внаслідок російської агресії в Криму та на Донбасі.

Денис Шмигаль повідомив, що майже кожна друга українська сім'я при народженні дитини користується "єМалятко".

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За його словами, рішення дає змогу громадянам України, що перебувають на тимчасово окупованих територіях, зручно та просто зареєструвати народження дитини.

"Батьки немовлят зможуть отримати електронний примірник судового рішення про встановлення факту народження дитини. Після цього номер документа потрібно буде внести до заяви на порталі Дія, на підставі якої відділ РАЦС зареєструє народження та оформить свідоцтво", – повідомив Денис Шмигаль.

"єМалятко" — комплексна послуга для батьків новонароджених. За однією заявою, поданою онлайн, можна зареєструвати народження дитини та отримати 8 державних послуг. З них 2 є обов’язковими, а 6 надаються на вибір батьків.

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Базові послуги:

державна реєстрація народження;

визначення походження дитини.

Послуги на вибір: