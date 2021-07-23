Самые популярные ошибки в воспитании детей: 5 вредных методов

Многих распространенных ошибок в воспитании можно с легкостью избежать, если о них знать. Какие методы родителей насчет детей недейственные – читайте в материале.

Взрослый график

Для развития родители часто отдают детей в секции или на дополнительные занятия. Малыш плавает, танцует, учится рисовать и играет на скрипке.

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Однако даже если у ребенка получается процветать во всем одновременно, это не значит, что ему подходит такая насыщенность графика. В будущем это может негативно повлиять на развитие. Особенно, если интерес ко всем хобби прививают искусственно.

Запреты

У родителей не получится построить с ребенком доверительные отношения, если они постоянно будут все запрещать.



Доверительные отношения / Фото FreeJPG​

Важно сфокусироваться не на словах "нет" и "нельзя", а учиться конструктивно и аргументировано объяснять ему, почему он не обязан делать.

Завышенные ожидания

Родители должны не только вырастить у ребенка любовь к знаниям, но и поощрять и развивать его. Обращая внимание на то, что действительно захватывает ребенка.

Давление

Когда малыш постоянно находится под давлением, его характер не может укрепиться, поэтому вырастает испуганным. Нужно постараться позаботиться о благоприятной атмосфере дома и не сильно давить на него.

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Гиперопека

Излишнее волнение и переживания за ребенка может негативно сказаться на его самостоятельности. Родителям важно руководствоваться здравым смыслом и чаще разговаривай со своим малышом. Чтобы выстроить отношения, в которых он сам будет рассказывать маме и папе о том, что его беспокоит.