Найпопулярніші помилки у вихованні дітей: 5 шкідливих методів

Багатьох поширених помилок у вихованні можна з легкістю уникнути, якщо про них знати. Які методи батьків щодо дітей недієві – читайте у матеріалі.

Дорослий графік

Задля розвитку батьки часто віддають дітей у секції чи на додаткові заняття. Малюк плаває, танцює, вчиться малювати та грає на скрипці.

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Проте навіть якщо у дитини виходить процвітати в усьому одночасно, це не означає, що йому підходить така насиченість графіка. В майбутньому це може негативно вплинути на розвиток. Особливо, якщо інтерес до всіх хобі прищеплюють штучно.

Заборони

У батьків не вийде збудувати з дитиною довірливі відносини, якщо вони постійно будуть все забороняти.

Довірливі відносини / Фото FreeJPG

Важливо сфокусуватися не на словах "ні" і "не можна", а вчитись конструктивно та аргументовано пояснювати їй, чому вона не повинна щось робити.

Завищені очікування

Батьки повинні не тільки виростити у дитини любов до знань, а й заохочувати та розвивати її. Звертаючи увагу на те, що дійсно захоплює дитину.

Тиск

Коли малюк постійно перебуває під тиском, його характер не може зміцнитися, тому виростає переляканим. Потрібно намагатися подбати про сприятливу атмосферу вдома і не сильно тиснути на неї.

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Гіперопіка

Зайве хвилювання і переживання за дитину може негативно позначитися на її самостійності. Батькам важливо керуватися здоровим глуздом і частіше розмовляй зі своїм малюком. Аби вибудувати відносини, в яких він сам буде розповідати мамі й татові про те, що його турбує.