Родители узнали, кто успокаивал ночью плачущую дочь: видео с камер наблюдения

В США родители, которые установили в спальне дочери скрытые камеры, узнали, почему перестали просыпаться ночью от плача ребенка. Кто успокаивал девочку – читайте в материале.

Домашний любимец лабрадудель Принц, был очень привязан к девочке, которую назвали Галле, еще до ее рождения. Собака редко отходила от своей хозяйки и мамы ребенка Сары, когда та была еще беременна.

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Когда девочка стала старше, связь между ними усилилась. Галле часто плакала утром и каждый раз пес просыпался вместе с ее родителями, чтобы сопровождать их в детскую. Тогда ради эксперимента родители решили попробовать оставить дверь в комнату дочери открытой.

Утром, когда Сара и Зак не проснулись от плача дочери, они узнали, кто успокаивал девочку. Помогла им в этом камера, которую они установили в детской комнате.

Как всегда, Галле проснулась в 5:30 утра и сразу начала плакать. Тогда в комнату прибежал лабрадудель Принц. Когда она его увидела, тут же перестала плакать. Пес лег на ковер и посмотрел на Галле. Не отрывая взгляда от Принца, девочка спокойно легла в кроватку и закрыла глаза.

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Теперь Сара и Зак не закрывают двери в детскую комнату и позволяют домашнему любимцу ночью прибегать к Галле.