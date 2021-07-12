Домашній улюбленець лабрадудель Принц, був дуже прив'язаний до дівчинки, яку назвали Галле, ще до її народження. Собака рідко відходила від своєї господині та мами дитини Сари, коли та була ще вагітна.

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Коли дівчинка стала старше, зв'язок між ними посилився. Галле часто плакала вранці й щоразу пес прокидався разом з її батьками, аби супроводжувати їх в дитячу. Тоді задля експерименту батьки вирішили спробувати залишити двері до кімнати доньки відчиненими.

Вранці, коли Сара і Зак не прокинулися від плачу доньки, вони дізналися, хто заспокоював дівчинку. Допомогла їм у цьому камера, яку вони встановили в дитячій кімнаті.

Як завжди, Галле прокинулася о 5:30 ранку й одразу почала скиглити. Тоді до кімнати прибіг лабрадудель Принц. Коли вона його побачила, тут же перестала плакати. Пес ліг на килим та подивився на Галле. Не відриваючи погляду від Принца, дівчинка спокійно лягла в ліжечко і закрила очі.

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Тепер Сара і Зак не закривають двері в дитячу кімнату й дозволяють домашньому улюбленцю вночі прибігати до Галле.