Більшість батьків не помічають, як саме їх неправильні дії можуть призводити до того, що дитина влаштовує істерики. Які помилки роблять – читайте у матеріалі.

► Батьки дозволяють усе, або нічого

Часто батьки або виховують дитину у вседозволеності, або навпаки – все забороняють. У першому випадку дитина втомлюється та перезбуджується від своїх дій. Вона ще не здатна контролювати бажання та розподіляти сили, що викликає сильне роздратування та сльози.

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У випадку заборони на все, у дитини виникає злість на інших дітей, яким дозволено більше, а також образа на батьків. Усе разом через певний час призводить до істерики.

► Тато й мама використовують різні методи виховання та сперечаються між собою

Мама може усе забороняти, а батько – дозволяти. Крім цього, дорослі ще й сперечаються між собою, а дитина усе це бачить. В такому випадку малюк не розуміє, як правильно поводитися. Аби протистояти батькам і почути одне спільне рішення, дитина влаштовує істерику. Адже в такому випадку тато і мати діють однаково – намагаються заспокоїти дитину.



Дитяча істерика / Фото Parenting for Brain​

► Батьки в усьому погоджуються з дитиною, коли у неї істерику

Якщо дитина влаштовує істерику задля маніпуляції, не можна їй все дозволяти. Навіть коли усе це відбувається в людному місці, краще непохитно наполягати на батьківське "ні".

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Потім ще й удома провести серйозну розмову з малюком, накладаючи якусь заборону, наприклад, перегляд мультиків чи ігор. Важливо, щоб дитина запам’ятала, що в громадському місці неприпустимо так поводитися.