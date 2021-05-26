Оставаться спокойным

Ребенок может до конца не понимать ненормативной лексики. Поэтому родителям стоит оставаться спокойными и объяснить, что такое слово не очень хорошее.

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Оно может навредить чувством других людей. Это важно проговорить, чтобы предотвратить употреблению ругательств в будущем.

Обсудить значение слова

Можно спросить ребенка: "Что значит это слово?", "Зачем в этой ситуации используешь именно его?". Тогда объясните, почему этого следует избегать. Например: "Это слово проявляет неуважение к определенным группам людей".

Поговорите с ребенком / Фото Reading Rockets

Создать правила

Правила игнорирование ненормативной лексики должны выполнять, как взрослые, так и дети. Тогда родители смогут апеллировать: "Помнишь, слово, которое мы не используем в нашем доме".

Хвалить детей за избежание ругательств

Хвалите своего ребенка, когда видите, что в порыве гнева или злости сдерживает себя. Или когда кто-то из детей употребляет ненормативную лексику, а ваш сын или дочка не отвечают тем же.

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"Почему им можно, а мне нельзя?"

Даже если в семье не используют бранные слова, дети могут слышать их на улице. Поэтому родителям нужно быть готовыми ответить на вопрос, почему кто-то говорит плохие слова. Они могут сказать, что люди в разных семьях имеют разные правила.