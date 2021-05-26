Залишатися спокійним

Дитина може до кінця не розуміти ненормативної лексики. Тому батькам варто залишатися спокійними та пояснити, що таке слово не дуже хороше.

Цікаво Чому добре бути "поганими" батьками: неочікувані причини

Воно може нашкодити почуттям інших людей. Це важливо проговорити, щоб запобігти вживанню лайливих слів у майбутньому.

Обговорити значення слова

Можна запитати дитину: "Що означає це слово?", "Навіщо в цій ситуації використовуєш саме його?". Тоді поясніть, чому цього варто уникати. Наприклад: "Це слово проявляє неповагу до певних груп людей".



Поговоріть з дитиною / Фото Reading Rockets

Створити правила

Правила ігнорування ненормативної лексики повинні виконувати, як дорослі, так і діти. Тоді батьки зможуть апелювати: "Пам'ятаєш, те слово, яке ми не використовуємо в нашому домі".

Хвалити дітей за уникнення лайливих слів

Хваліть свою дитину, коли бачите, що в пориві гніву або злості стримує себе. Або коли хтось із дітей вживає ненормативну лексику, а ваш син чи донька не відповідають тим же.

Важливо Правила виховання успішних та щасливих дітей: 5 кращих виступів з TED talks для батьків

"Чому їм можна, а мені не можна?"

Навіть якщо у родині не використовують лайливі слова, діти можуть чути їх на вулиці. Тому батькам потрібно бути готовими відповісти на питання, чому хтось каже погані слова. Вони можуть сказати, що люди в різних сім'ях мають різні правила.