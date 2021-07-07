Постоянная критика

"Ты куда лезешь? Упадешь!", "Не трогай, сломаешь!", "Зачем ты это делаешь, давай лучше я". Лучше предоставлять ребенку свободу действий. Конечно, вначале не все будет получаться сразу, однако опыт ошибок для детей нужен. Это закалит и воспитает ребенка, настроит на осознанные поступки.

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Отсутствие личного пространства

Читать переписку в телефоне, без стука входить в комнату и регулярно обыскивать карманы – действенный методы подорвать отношения с ребенком. Для него очень важно свое пространство, комната, место, куда никто не может без причины вторгнуться.

Нет ощущения безопасности в семье

Неважно виноват он или нет, это ваш ребенок и только вы можете поддержать его. Родители с малышом одна команда. Нельзя позволять другим критиковать и ругать ребенка прилюдно. Например, если он провинился в школе, выслушайте возмущение учительницы и после поговорите с ребенком наедине. Тогда он будет больше доверять родителям. Так формируется базовое доверие к себе и к окружающему миру, что сказывается в будущем на взрослых отношениях.

Табу на объятия

Научно доказано, что дети, родители которых часто обнимают, растут более здоровыми и спокойными. Прикосновения сами по себе исцеляют, а если они наполнены родительской любовью, то вдвойне влияют на теплые отношения.

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Не принимать ребенка таким, какой он есть

Ребенку в любом возрасте важно знать, что родители его любят, всегда поймут и примут. Это, пожалуй, самый важный пункт.