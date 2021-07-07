Постійна критика

"Ти куди лізеш? Впадеш!", "Не чіпай, зламаєш!", "Навіщо ти це робиш, давай краще я". Краще надавати дитині свободу дій. Звичайно, на початку не все буде виходити одразу, проте досвід власних помилок для дітей потрібен. Це загартує та виховає дитину, налаштує на усвідомлені вчинки.

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Відсутність особистого простору

Читати листування в телефоні, без стуку заходити в кімнату і регулярно обшукувати кишені – дієвий методи підірвати взаємини з дитиною. Для неї дуже важливий свій простір, кімната, місце, куди ніхто не може без причини вторгнутися.

Немає відчуття безпеки в сім'ї

Не важливо винна вона чи ні, це ваша дитина і тільки ви можете підтримати її. Батьки з малюком одна команда. Не можна дозволяти іншим критикувати і лаяти дитини прилюдно. Наприклад, якщо вона провинилася у школі, вислухайте обурення вчительки і після поговоріть з дитиною наодинці. Тоді вона буде більше довіряти батькам. Так формується базова довіра до себе і до навколишнього світу, що позначається в майбутньому на дорослих взаєминах.

Табу на обійми

Науково доведено, що діти, яких батьки часто обіймають, ростуть більш здоровими і спокійними. Дотики самі по собі зцілюють, а якщо вони наповнені батьківською любов'ю, то подвійно впливають на теплі відносини.

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Не приймати дитину такою, якою вона є

Дитині в будь-якому віці важливо знати, що батьки її люблять, завжди зрозуміють і приймуть. Це, мабуть, найважливіший пункт.