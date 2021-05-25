Соблюдать режим

Родителям нужно стараться приучать ребенка ложиться спать и просыпаться в одинаковое время. Даже на выходных. Благодаря этому организм адаптируется и просыпаться будет легче.

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Спокойствие и медлительность

Стоит выделить дополнительные 20 минут на подъем ребенка. Во время этого не нужно делать ничего резко, а именно не кричать, не включать сразу свет, не выдергивать ребенка из кровати.

Лучше сначала тихонько назвать его имя. Затем немного громче позвать и начать ласково гладить. Хорошо, если есть время хотя бы 5 минут полежать вместе – это снизит уровень раздражения.



Как разбудить ребенка / Фото Biolinks

Привлекать ребенка к интересностям

Пусть утро у ребенка не ассоциируется с походом в садик или школу. Проведите 15 минут интересно, например, спойте песню, приготовьте завтрак. Тогда и подъем будет приятным.

Позаботиться о себе

Трудно сохранять спокойствие и стараться сделать утро приятным для ребенка, когда для тебя он таковым не является. Именно поэтому важно уделять время себе. Сделайте определенный ритуал, что принесет вам удовольствие: примите душ, сделайте процедуры по уходу за собой, займитесь йогой или просто выпейте чашку кофе в тишине, наблюдая, как просыпается солнце.

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Настроение мамы

Дети подражают поведению родителей, эмоциям и привычкам. Если для них утро – это испытание на прочность, просыпаются с мыслью "За что?", То не стоит ожидать от ребенка другого.