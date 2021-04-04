Есть две причины, которые влияют на то, почему в жизни не появилось любимый человека и надежный партнер. Что это – читайте в материале.

• Недостаточная любовь к себе

Эта нелюбовь может проявляться по-разному. Например, кто-то может не любить свой внешний вид, другие – не уверены в своем интеллекте или чувстве юмора.

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Как результат, сложно общаться с противоположным полом и верить в то, что можно быть кому-то интересным.

Для того, чтобы изменить ситуацию, нужно увидеть, сколько в тебе есть красоты, шарма и энергии. Также больше насыщать свою жизнь приятными моментами.



Увидеть свою красоту / Фото Adobe Stock​

Если же проблему решить не удается, следует обратиться к психологу, чтобы разобраться в своих страхах и наконец выползти из панциря изолированности.

• Слишком сильная любовь к другим

Конечно, хочется как можно больше помогать и поддерживать других, ничего не требуя взамен. Но нужно помнить, что вокруг много тех, кто будет этим пользоваться.

Бывает так, что начинаешь общаться с хорошим человеком, однако он подсознательно чувствует, что рядом эмоционально сильнее личность. Как результат, "изливает душу" и делится проблемами.

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С одной стороны, это нормально для стабильных отношений. С другой, начинать общение с ситуации, когда человека нужно спасать от него самого и всего мира, - плохая идея. Скорее всего, он в дальнейшем будет воспринимать тебя только, как психолога.