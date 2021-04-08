Суд признал 52-летнего мужчину виновным в умышленном систематическом совершении психологического насилия. Какое наказание он получил – читайте в материале.

Работники полиции систематически проводили профилактическую работу с домашним насильником, однако мужчина продолжал совершать психологическое давление на жену.

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Полонский районный суд уже выносил 4 постановления, основываясь на собранных полицейскими материалами. Мужчину привлекли к административной ответственности за совершение домашнего насилия и оштрафовали (последний раз – в 500 гривен).

Продолжение насилия над женой

Однако все это обидчика не останавливало. Полицейские зафиксировали очередной факт психологического домашнего насилия 2 февраля 2021. Мужчина нецензурно выражался в адрес жены, угрожал физической расправой, проявлял агрессию.

Жена отметила, что за почти 30 лет брака между ними постоянно возникают ссоры из-за того, что муж злоупотребляет спиртными напитками.

На этот раз полицейские начали уголовное производство по признакам Уголовного Кодекса Украины (Домашнее насилие). Суд пришел к выводу, что вина обвиняемого в совершении уголовного преступления полностью доказана и определил ему наказание в виде 150 часов общественных работ.

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Также мужчине придется пройти коррекционную программу для обидчиков продолжительностью в 3 месяца. Контроль за поведением осужденного суд возложил на органы пробации по месту его проживания.