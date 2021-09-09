Такое участие может быть как с позиции на равных, когда они вместе играют, так и с позиции стоящего выше, когда папа учит и наставляет сына, отмечают психологи Юлия Золова и Мария Летучева в книге "Все дело в отце". Лучший сценарий – если эти две модели сочетаются.

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Проблемы возникают тогда, когда отец выбирает одну из этих ролей, или вообще дистанцируется от сына.

Влияние отца на поведение сына во взрослой жизни

Обычно, говорят специалисты, в супружеской жизни мужчины бессознательно воплощают модели поведения, усвоенные на примере своего отца. В частности, его отношение к матери, стиль общения, способы решения семейных задач или методы преодоления конфликтов и проблем. И даже если мужчина не хочет быть похожим на своего отца, то у него все равно будут такие же стереотипные реакции, бывшие проблемой в родительской семье.

К примеру, мужчина решает, что он не будет таким агрессивным, как его отец, и во что бы то ни стало запрещает себе проявлять агрессию, потому что считает это негативным явлением. Однако, по словам психологов, агрессия на самом деле никуда не девается. Она либо переходит в пассивную форму и тогда мужчина будет бессознательно мстить окружающим, либо же устремляется на самого себя и выражается в травмах и саморазрушительном поведении. Порой это приводит и к физическому насилию, совершенному в состоянии аффекта.

Проблемы мужчин, связанные с фигурой отца

Папа-друг и на равных

Если отец был только другом и на равных, то у мальчика могут возникнуть трудности с установлением границ, отстаиванием своих позиций, соблюдением социальной иерархии. В частности, это касается и трудностей в отношениях при отстаивании своих границ с женщинами.

Дистанцирование отца

Когда отец отстранен от воспитания сына, впоследствии вырастают мужчины с дефицитом родительского внимания. Причем дистанцирование как способ отношений может быть как с равного положения в форме пренебрежения, так и с позиции стоящего выше, что характеризуется отторжением, грубостью и насмешками.

В первом случае у мальчика закладывается внутреннее согласие с неуважением мужского. В будущем это будет иметь последствия для личных и социальных отношений. Если же дистанцирование отца было в форме стоящего выше, то в дальнейшем из-за страха быть отвергнутым мальчику будет трудно проявлять себя, рисковать и достигать своих целей.

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