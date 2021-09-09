Проблеми чоловіків, пов’язані з фігурою батька

Така участь може бути як з позиції на рівних, коли вони разом граються, так і з позиції вище поставленого, коли тато вчить та наставляє сина. Про це зазначають психологині Юлія Золова та Марія Летучева у книзі "Вся справа у батьку".

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Найкращий сценарій – якщо ці 2 моделі поєднуються. Проблеми виникають тоді, коли батько обирає одну з цих ролей, або й взагалі дистанціюється від сина.

Вплив тата на поведінку сина у дорослому житті

Зазвичай, кажуть фахівці, у подружньому житті чоловіки несвідомо втілюють моделі поведінки, засвоєні на прикладі свого батька. Зокрема, його ставлення до матері, стиль спілкування, способи вирішення сімейних задач чи методи подолання конфліктів та проблем. І навіть якщо чоловік не хоче бути схожим на свого тата, то у нього все одно будуть такі самі стереотипні реакції, які були проблемою у батьківській сім’ї.

До прикладу, чоловік вирішує, що він не буде таким агресивним, як його батько, і у будь-що забороняє собі проявляти агресію, бо вважає це негативним явищем. Однак, за словами психологів, агресія насправді нікуди не дівається. Вона або переходить у пасивну форму і тоді чоловік буде несвідомо мститься оточуючим, або ж спрямовується на самого себе і виражається у травмах та саморуйнівній поведінці. Часом це призводить і до фізичного насильства, скоєного у формі афекту.

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Тато-друг і на рівних

Якщо тато був лише другом і на рівних, то у хлопчика можуть виникнути труднощі із встановленням меж, відстоюванням своїх позицій, дотриманням соціальної ієрархії. Зокрема, це стосується і труднощів у стосунках при відстоюванні своїх меж із жінками.

Дистанціювання батька

Коли тато відсторонений від виховання сина, у наслідку виростають чоловіки з дефіцитом батьківської уваги. При чому дистанціювання як спосіб стосунків може бути як з рівного положення у формі нехтування, так і з позиції вище поставленого, що характеризується відторгненням, грубістю та насмішками.

У першому випадку у хлопчика закладається внутрішня згода з неповагою чоловічого. У майбутньому це матиме наслідки для особистих та соціальних стосунків. Якщо ж дистанціювання батька було у формі вище поставленого, то в подальшому через страх бути відторгненим хлопчику буде важко проявляти себе, ризикувати та досягати своїх цілей.

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