В Офисе Президента Украины состоялась встреча по запуску проекта создания Центра правосудия для защиты прав детей. Он предусматривает дела пострадавших от сексуального насилия и эксплуатации.

Центр будет работать по американской модели Children's Justice Centre и принципу дружественного к ребенку правосудия. Команда специалистов будет состоять из прокуроров, следователей, судей, соцработников, психологов и адвокатов.

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Они будут присутствовать во время допроса ребенка в уголовном процессе. Все решения по расследованию и оказанию социально-психологической поддержки будут согласовываться всеми участниками.

Почему Центр важен для Украины

По словам заместителя Генерального прокурора Гюндуза Мамедова, за 2020 год каждый десятый ребенок стал жертвой преступления, в том числе сексуального насилия. Ежегодно количество таких преступлений примерно растет на 10%.

Мамедов заявил, что ребенок – это особый участник уголовного производства независимо от статуса свидетеля, потерпевшего или подозреваемого. Однако, по его мнению, ребенок-жертва в случаях насилия требует особого отношения и подхода.

Эти преступления дают негативные последствия для психики ребенка и являются непредсказуемыми своим влиянием на его судьбу. Чрезвычайно важна адаптация процессуальных действий к потребностям ребенка путем создания дружественной среды,

– пояснил он.

Справка. На финальном этапе запуска находится совместный с ЮНИСЕФ в Украине проект Barnahus, направлен на работу с жертвами и свидетелями преступлений.

О чем договорились на встрече

Проект планируют запустить в сентябре 2021 года в Киевской области. По мнению заместитель генпрокурора, Центр будет местом, которое: