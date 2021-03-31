Защитить детей от насилия: в Украине заработает новый Центр правосудия
В Офисе Президента Украины состоялась встреча по запуску проекта создания Центра правосудия для защиты прав детей. Он предусматривает дела пострадавших от сексуального насилия и эксплуатации.
Источник:Офис генпрокурора
Центр будет работать по американской модели Children's Justice Centre и принципу дружественного к ребенку правосудия. Команда специалистов будет состоять из прокуроров, следователей, судей, соцработников, психологов и адвокатов.
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Они будут присутствовать во время допроса ребенка в уголовном процессе. Все решения по расследованию и оказанию социально-психологической поддержки будут согласовываться всеми участниками.
Почему Центр важен для Украины
По словам заместителя Генерального прокурора Гюндуза Мамедова, за 2020 год каждый десятый ребенок стал жертвой преступления, в том числе сексуального насилия. Ежегодно количество таких преступлений примерно растет на 10%.
Мамедов заявил, что ребенок – это особый участник уголовного производства независимо от статуса свидетеля, потерпевшего или подозреваемого. Однако, по его мнению, ребенок-жертва в случаях насилия требует особого отношения и подхода.
Эти преступления дают негативные последствия для психики ребенка и являются непредсказуемыми своим влиянием на его судьбу. Чрезвычайно важна адаптация процессуальных действий к потребностям ребенка путем создания дружественной среды,
– пояснил он.
О чем договорились на встрече
Проект планируют запустить в сентябре 2021 года в Киевской области. По мнению заместитель генпрокурора, Центр будет местом, которое:
- будет снижать уровень беспокойства у ребенка;
- предотвратит ее психологической травматизации;
- будет способствовать получению правдивой и полной информации для судебных целей.
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