В Офісі Президента України відбулася зустріч щодо запуску проєкту створення Центру правосуддя для захисту прав дітей. Він передбачає справи постраждалих від сексуального насильства та експлуатації.

Центр працюватиме за американською моделлю Children’s Justice Centre і принципом дружнього до дитини правосуддя. Команда фахівців складатиметься із прокурорів, слідчих, суддів, соцпрацівників, психологів та адвокатів.

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Вони будуть присутні під час допиту дитини у кримінальному процесі. Всі рішення щодо розслідування та надання соціально-психологічної підтримки узгоджуватимуться усіма учасниками.

Чому Центр важливий для України

За словами заступника Генерального прокурора Гюндуза Мамедова, за 2020 рік кожна десята дитина стала жертвою злочину, зокрема сексуального насильства. Щорічно кількість таких злочинів приблизно зростає на 10%.

Мамедов заявив, що дитина – це особливий учасник кримінального провадження незалежно від статусу свідка, потерпілого чи підозрюваного. Однак, на його думку, дитина-жертва у випадках насильства вимагає особливого ставлення і підходу.

Ці злочини дають негативні наслідки для психіки дитини і є непередбачувані своїм впливом на її долю. Надзвичайно важлива адаптація процесуальних дій до потреб дитини шляхом створення дружнього середовища,

– пояснив він.

Довідка. На фінальному етапі запуску перебуває спільний з ЮНІСЕФ в Україні проєкт Barnahus, направлений на роботу з жертвами та свідками злочинів.

Про що домовились на зустрічі

Проєкт планують запустити у вересні 2021 року в Київській області. На думку заступника Генпрокурора, Центр буде місцем, яке: