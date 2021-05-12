"Ремонт отношений" – это навык, которого можно научиться и применять ко всем значимым отношениям.

Интересно Почему отношения находятся в постоянном кризисе: 3 основные причины

Отремонтировать, а не отбросить социальные связи, считается актом мужества, уважения, щедрости и прощения – качеств, которые всегда были основными для благосостояния людей и мирного, гуманного общества.

Как наладить отношения

Процесс примирения – это умение, благодаря которому можно развивать глубокие, устойчивые и доверительные отношения. Однако процесс этот сложный и требует участия обеих сторон.

• Хотя они разъяренные или ранены, обе стороны должны согласиться, что другой человек и связь между ними – имеет значение. Даже если динамика отношений должна измениться.

Требуется мужество и щедрость, чтобы признать, что человек с недостатками, который нас ранил, не уважал или перешагнул свои границы, для нас до сих пор имеет значение.



Процесс примирения / Фото Candice Picard on Unsplash​

• Здоровые отношения – это отношения, которые развиваются. Подобно тому, как сломанная когда-то кость, после исцеления становится крепче, так и примирение есть построением чего-то покрепче за то, что было раньше.

• Нужна готовность общаться открыто, иногда эмоционально, проявляя уязвимые места, которые являются вполне нормальными для человеческого опыта.

Наше индивидуалистическое общество заставило людей скрывать свою уязвимость, но потребность в связях, потребность чувствовать себя любимыми и нужными – является фундаментальной для нашего социального вида. Взаимодействие друг с другом способствует заживлению и росту.



Взаимодействие друг с другом / Фото GettyImages​

• Процесс ремонта может потребовать больше, чем один разговор. Если переговоры становятся слишком бурными или болезненными для одной или обеих сторон, возможно, придется попробовать еще раз через неделю или месяц.

В идеале с каждым разговором увеличивается способность выслушать другого человека, по-настоящему понять его жалобу.

Читайте также Важно знать перед свадьбой: какие вопросы нужно задать самому себе

• Для ремонта требуется умение сочувствовать другой стороне, а также способность признавать, когда кто-то вел себя недоброжелательно или неумело. Эти возможности являются врожденными для большинства из нас, но их выражение часто нездорово блокируется слоями самозащиты.