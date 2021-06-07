"Диван для чата" и нарушение правил: какие правила воспитание у принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Принц Уильям и Кейт Миддлтон знают, что есть замечательные методы, которые помогают им воспитывать послушных и счастливых детей, не причиняя никакого дискомфорта. Что им помогает – читайте в материале.

Для серьезных разговоров используют "диван для чата"

Принц Уильям и Кейт Миддлтон нашли альтернативу методу "стул для тайм-аута". Для этого ребенок вместе с родителями садится на специальном диване, где размышляет о том, что неправильно сделал и как это можно исправить.

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От королевской семьи никто не слышал никаких криков в сторону детей. Малышам все спокойно объясняют и обсуждаются все возможные последствия. Крики запрещены, поэтому если кто-то из детей решит повысить голос, его немедленно выведут из комнаты.

Используют кодовые слова

Некоторые родители могут сразу требовать от своих детей, чтобы те исправили свое поведение. Однако это не то, что делает Кейт Миддлтон. Вместо этого она говорит: "Давай сделаем перерыв", а затем успокаивает своих детей с помощью книг или загадок. Как только дети слышат это кодовое слово, они мгновенно переключаются в режим хорошего поведения или понимают, что будут сидеть на "диване для чата".

Подчеркивают важность прикосновения

Эксперт по вопросам воспитания, доктор Ребекка Шико, сообщила, что Кейт использует физическое общение, чтобы избежать детской истерики. Она считает, что объятия важны и постоянно говорит это своим детям.



Важность объятий / Фото The New Daily

Еще одна вещь, которую делает герцогиня, прикасается к голове детей, когда они плохо себя ведут. Кажется, это работает достаточно хорошо, благодаря этому была остановлена ​​истерика принца Джорджа на свадьбе Пиппы Миддлтон в 2017 году.

Разговаривают с детьми на уровне глаз

Для Уильяма и Кейт это способ продемонстрировать детям, что они для них важны. Кроме того, это помогает малышам понять, что то, что родители скажут, является серьезным и на это следует обращать внимание. Эксперты называют это активным слушанием, когда глаза собеседника на одном уровне. Этот трюк не только эффективен в воспитании детей, но и хорошо помогает на деловых встречах.



Разговаривают с детьми на уровне глаз / Фото Shutterstock

Это нормально, иногда нарушать правила

Может показаться, что королевские дети имеют невероятно строгое воспитание, это не совсем так. Кейт и Уильям понимают, что детям нужно быть детьми, поэтому случайные капризы не большая проблема. Уильям и Кейт часто нарушают старомодные правила и вводят новые методы воспитания.

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Их дети носят вещи друг друга

Королевские дети носят не только одежду от известных дизайнеров. Как и большинство людей, они одевают вещи своих старших братьев и сестер. Например, принц Джордж был замечен в одежде, которую когда-то носил принц Уильям.

Будьте спокойны

Кейт Миддлтон – идеальный баланс веселья и авторитета. За закрытыми дверями она просто обычная мама. Она носит удобные спортивные штаны и завязывает волосы в хвост. Она уверенная в себе мать, которая понимает, что дети порой могут выйти из-под контроля.