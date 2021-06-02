Мамочкам нужно помнить, что каждый имеет право хотеть или не хотеть что-то делать, не иметь времени или желания. Родители в этом не исключение.

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За что мамы не должны стесняться

• За злость на ребенка, ведь чувствовать любые эмоции – нормально. И злость тоже. Главное – уметь работать с собственными чувствами.

• За то, что купили себе платье, а не 325 игрушку ребенку.

• За кесарево сечение. Рожали вы сами, или с помощью дополнительного вмешательства – не имеет значения. Вы привели в этот мир новую жизнь – это важно.

• За желание ускользнуть из дома, чтобы побыть в одиночестве. Иногда это просто необходимо для здорового психического состояния.

• За отсутствие желания играть в одни и те же игры или читать одни и те же книги.

• За детские истерики в общественном месте. Это эмоции ребенка, которые он имеет право выражать так, как пока умеет.



Детские истерики / Фото Anxiety

• За выбор пойти поспать, вместо того, чтобы убирать.

• За пятна на одежде ребенка, которые заметили уже в гостях.

• За отсутствие ежедневных развивающих занятий с ребенком.

• За то, что ребенок заболел. Оставьте без внимания тех, кто кричит "не доглядела".

• За то, что заснули, не успев умыться и провести все ритуалы ухода за собой.

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• За то, что ваш ребенок ведет себя "не так", как кто-то хочет. Не говорит много, не хочет рассказывать стишок, не хочет делиться игрушкой и тому подобное. Он также имеет свои личные границы.

• За ошибки. Делайте выводы и двигайтесь дальше, ведь учатся именно на ошибках.