Потеряла сестру-близняшку и не должна была ходить: мама показала видео с первым прыжком дочери

Софии Смит при рождении потеряла сестру-близнеца, а после провела 102 дня в больнице в тяжелом состоянии из-за заражения крови. Однако это было не самое худшее, что ждало ребенка.

МРТ показало, что у Софии повреждена правая часть мозга. Врачи сообщили родителям девочки, которых зовут Клэр и Марк, что из-за этого дочь никогда не сможет ходить и говорить.

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Кроме этого, впоследствии Софии диагностировали детский церебральный паралич. Девочке сделали специальные ходунки, чтобы она могла хоть как-то передвигаться. Специалисты прогнозировали, что она никогда не сделает ни одного самостоятельного шага. Несмотря на страшный диагноз и неутешительные прогнозы, София не только ходит без посторонней помощи, но еще и прыгает.



София Смит / Фото Инстаграм

Во время пандемии COVID-19 Клэр и Марк решили чаще водить дочь на физиотерапию, а также на силовые тренировки. Через несколько месяцев интенсивных занятий София научилась ходить самостоятельно. Родители отметили, что добиться такого результата было нелегко.

Софии приходится носить специальные шины, чтобы ее пятки были опущены вниз и растягивали мышцы. Без них она очень высоко стоит на подушечках пальцев ног. Также часто падает, а мелкие движения, которые мы считаем само собой разумеющимся, она осваивает только после многочасовых тренировок и физиотерапии,

– сообщила мама Клэр.

В середине июня 2021 года 4-летняя София сделала свой первый прыжок. "Мы начали работать над прыжками еще в декабре. София так долго отчаянно пыталась прыгнуть. Мы ежедневно работали над этим дома", – добавила Клэр.

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София была очень счастлива, когда сделала первый прыжок. С тех пор она начала делать это каждый день. "София – это самая целенаправленная маленькая леди. Ее любимая фраза: "Нет, я хочу сделать все сама", – сказала мама Софии.

Смотрите видео: первых шагов Софии