Потеря подвижности руки и страшные ожоги: девочка попала в реанимацию после челленджа в ТикТок

В США 13-летняя Дестини Крейн получила ожоги третьей степени и тяжелые травмы руки, шеи и пальцев. Все потому, что она пыталась воспроизвести опасный челлендж в ТикТок.

Дестини Крейн взял в ванную комнату свечу, зажигалку и спирт, чтобы попытаться нарисовать фигуру на зеркале, а потом поджечь ее. Такой вывод сделала мама, поговорив с друзьями дочери.

Интересно Не должен был ходить и говорить: парень поступил в университет, несмотря на прогнозы врачей

Женщина вспомнила, что в тот день услышала взрыв и крик Дестини о помощи.

Я была в гостиной, разговаривала с мамой и услышала, как она выкрикнула моё имя. Я побежала и открыла дверь ванной, там все горело и Дестини была в огне,

– вспомнила мама.

Пока мама снимала одежду из Дестини, сосед вызвал скорую помощь. Однако девочка все же получила ожоги третьей степени.

Дестини сильно обожгла шею и правую руку. Кроме того, она перенесла уже 3 операции по пересадке кожи и все еще находится в реанимации.



Последствия челенджа в ТикТок для Дестини / Фото Kimberly Crane​

Мама вспомнила, что дочь все время "жила в TikTok". Однако теперь на девочку ждут месяцы лечения и реабилитации. Кроме того, ей нужно восстановить подвижность руки, шеи и пальцев.

Важно Мужчина спас младенца, плывшего по реке в деревянной коробке: что известно о ребенке

Семья Дестини просит других родителей следить за детьми, чтобы те не повторяли опасные видео из социальных сетей.