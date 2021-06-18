Втрата рухливості руки і страшні опіки: дівчинка потрапила до реанімації після челенджу в ТікТок

У США 13-річна Дестіні Крейн отримала опіки третього ступеня і важкі травми руки, шиї і пальців. Усе через те, що вона намагалася відтворити небезпечний челендж у ТікТок.

Дестіні Крейн взяв у ванну кімнату свічку, запальничку і спирт, щоб спробувати намалювати фігуру на дзеркалі, а потім підпалити її. Такий висновок зробила мама, поговоривши з друзями доньки.

Цікаво Не мав ходити й говорити: хлопець вступив до університету, попри прогнози лікарів – відео

Жінка пригадала, що того дня почула вибух і крик Дестіні про допомогу.

Я була у вітальні, розмовляла з мамою і почула, як вона викрикнула моє ім'я. Я побігла і відчинила двері ванної, там все горіло і Дестіні була у вогні,

– пригадала мама.

Поки мама знімала одяг з Дестіні, сусід викликав швидку допомогу. Проте дівчинка все ж отримала опіки третього ступеня.

Дестіні сильно обпекла шию і праву руку. Крім того, вона перенесла вже 3 операції з пересадки шкіри й все ще перебуває в реанімації.

Наслідки челенджа в ТікТок для Дестіні / Фото Kimberly Crane

Мама пригадала, що донька весь час "жила у TikTok". Проте тепер на дівчинку чекають місяці лікування і реабілітації. Крім того, їй потрібно відновити рухливість руки, шиї та пальців.

Важливо Чоловік врятував немовля, яке пливло по річці у дерев'яній коробці: що відомо про дитину

Сім'я Дестіні просить інших батьків слідкувати за дітьми, аби ті не повторювали небезпечні відео з соціальних сетей.