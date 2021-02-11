Во многих отношениях бывают ссоры, скандалы и конфликты. Они могут быть, как бытовые и очень редкие, так и масштабные чуть ли не ежедневно. Очень часто это не конец отношений, а помощь для лучшего понимания и принятия партнера. Как пройти через это но не расстаться – читайте в материале.

Не ссорьтесь на ночь

Сложно с самого утра быть в хорошем настроении, если ночью заснули с обидой и нерешенным конфликтом. Научитесь переносить свои разборки на потом. Например, можно ставить ссору "на паузу", а когда оба "остынете", то можно начинать обсуждение.

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Шутите

Шутить всегда уместно, если это в меру. Кроме этого, во время любой "войны" это может сыграть роль "белого флага" и свести конфликт на нет. Юмор прекрасно снимает напряжение. Даже черствый человек станет мягким, ведь не сможет удержать улыбки и прекратит злиться.

Прикасайтесь друг друга

Выражая свое мнение или слушая его, прикоснитесь, например, возьмите за руку, обнимите. Это будет нелегко, особенно, если злость и обида очень велика. Однако такие действия смогут растопить, даже гигантский ледник.



Прикасайтесь / Фото ParentMap

Не идите, не помирившись

Побег только добавит проблем в отношениях. Оставайтесь в одном помещении, даже если в мыслях уже куплен билет в другой конец земного полушария. Избежание побега продемонстрирует, что не хочешь терять партнера.

Не кричите

Помните, что в любой ситуации виноваты оба. Поэтому будьте умными, не "тяните одеяло на себя". Старайтесь услышать друг друга и говорить, не оскорбляя. Рано или поздно вы помиритесь, а оскорбительные слова, которые были сказаны сгоряча, останутся в памяти навсегда, разрушая отношения изнутри.

Не припоминайте старые обиды

Это ничего не решит, а только добавит проблем в отношения. Ссорясь, концентрируйтесь на одной проблеме за раз.



Не припоминайте старые обиды / Фото GangBeauty

Делайте перерывы

Если чувствуете, что уже на пределе, то лучше остановитесь. Возьми перерыв на 5 – 10 минут, например, уйдите в другую комнату и успокойтесь. Возможно, что такой короткий перерыв позволит переосмыслить конфликт или наконец увидеть решение.

Не говорите о разводе или о разрыве отношений

Перед тем, как сказать или сделать что-то, подумайте, действительно ли этого хотите. Такие громкие фразы, как развод, лучше хорошо обдумывать.

Обсуждайте ссоры только с тем, с кем поссорились

Не бегите за советом к "третьей стороны", поэтому стоит забыть о друзьях или маме. Есть только двое влюбленных. Подумай: вы помиритесь, ссора останется в прошлом, а вот мнение друзей или родителей о партнере будет испорчено.

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В любых конфликтах есть и хорошая сторона. Они показывают, что партнеру не безразлично. Наличие ссор демонстрирует попытки достучаться, понять и услышать. Таким малоприятным методом, два человека говорят о своих чувствах, мыслях, переживаниях и страхах. Главное – научиться слышать и понимать.