Портреты счастливых детей: как фотографка пытается поймать улыбки младенцев

Известная детская фотографка, которую зовут Сэнди Форд, превращает детские фотосессии в сказку. За годы практики женщина собрала впечатляющие кадры новорожденных малышей и выиграла ряд наград в области свадебной и портретной фотографии.

Сэнди Форд рассказала, что раньше снимали беременных женщин и новорожденных детей. Но однажды она получила идеальную картину спящего, но улыбающегося малыша. С тех пор она решила двигаться в этом направлении.

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"Я заметила, что дети гораздо чаще улыбаются, чем взрослые. Вы можете слегка коснуться кончика носа или ушей и они просто улыбаются. Работа с детьми – одно удовольствие", – призналась Форд.

Однажды я прочитала, что в мире есть 2 типа людей: те, кто замечает мимолетные улыбки младенцев, и те, кто их не видит. Я убеждена, что поймать улыбку малыша – удача,

– добавила Сэнди Форд.

Людей в социальных сетях невероятно поразили кадры. Они смогли растрогать даже самых больших скептиков.

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Смотрите фото малышей от Сэнди Форд: