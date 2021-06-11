Сенді Форд розповіла, що раніше знімали вагітних жінок та новонароджених дітей. Проте одного разу вона отримала ідеальну картину сплячого, але усміхненого малюка. Відтоді вона вирішила рухатися в цьому напрямку.
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"Я помітила, що діти набагато частіше посміхаються, ніж дорослі. Ви можете злегка торкнутися кінчика носа або вух й вони просто посміхаються. Робота з дітьми – одне задоволення", – зізналася Форд.
Одного разу я прочитала, що у світі є 2 типи людей: ті, хто помічає швидкоплинні посмішки немовлят, та ті, хто їх не бачить. Я переконана, що зловити посмішку малюка – удача,
– додала Сенді Форд.
Людей у соціальних мережах неймовірно вразили кадри. Вони змогли зворушити навіть найбільших скептиків.
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Дивіться фото малюків від Сенді Форд: