Сенді Форд розповіла, що раніше знімали вагітних жінок та новонароджених дітей. Проте одного разу вона отримала ідеальну картину сплячого, але усміхненого малюка. Відтоді вона вирішила рухатися в цьому напрямку.

Цікаво Чуттєві та зворушливі кадри з весільного конкурсу: 20 фото, які здобули перемогу

"Я помітила, що діти набагато частіше посміхаються, ніж дорослі. Ви можете злегка торкнутися кінчика носа або вух й вони просто посміхаються. Робота з дітьми – одне задоволення", – зізналася Форд.

Одного разу я прочитала, що у світі є 2 типи людей: ті, хто помічає швидкоплинні посмішки немовлят, та ті, хто їх не бачить. Я переконана, що зловити посмішку малюка – удача,

– додала Сенді Форд.

Людей у соціальних мережах неймовірно вразили кадри. Вони змогли зворушити навіть найбільших скептиків.

Читайте також 4-річний хлопчик розплакався на весіллі у батька: які слова нареченої розчулили дитину – відео

Дивіться фото малюків від Сенді Форд: