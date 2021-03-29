Крис Кайзер, который является отцом 2 дочерей, в Тикток выложил ролик розыгрыша над девочками. Они уже давно пересмотрели все части фильма о "Гарри Поттере" и являются фанатами этой волшебной истории. Девочки все еще верят, что могут попасть на учебу в школу магии – Хогвартс.

Отец решил воспользоваться детской наивностью дочерей и подговорил жену разыграть их. Для этого мужчина написал девочкам письма-приглашения из школы волшебства.

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Далее из ролика, который активно распространяется социальными сетями, понятно, что девочки ждали персональное такси. Видимо, в письмах потенциальных учениц не просили лично прибыть на платформу "Девять и три четверти". Кроме этого, вместо чемоданов они имели с собой любимых животных.

Когда девушки заметили, что папа их снимает, они ничего не заподозрили. Дочери улыбались и продолжали ждать, когда их заберут в Хогвартс.



Дочери Криса / Скриншот с видео

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Пользователи Тикток, которые просмотрели видео, печально осудили действия родителей. Они считают, что так мама и папа разрушают детские мечты. А некоторые признались, что все еще надеются однажды стать магами, хотя они уже давно не дети.