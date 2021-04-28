Для початку потрібно зрозуміти, що у такій поведінці підлітка винні батьки. Адже це вони у певних ситуаціях дозволили їх дітям так поводитися, а потім усе вийшло просто з-під контролю.

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Дуже часто мамам і татусям хочеться, аби дитина була доброю, гарною, вихованою, не докладаючи певних зусиль, а так не буває. Якщо гармонічні стосунки були порушені, батьківський авторитет втрачено, владнати все буде важко, але можливо.

Як навчити підлітка поважати батьків

• Припиніть плекати свою гординю

Батькам потрібно зрозуміти, що в першу чергу їм дошкуляє гординя: "Як же так, я йому все життя присвятила, я для нього все, а він так зі мною". А ви помічали, як ставитеся до своїх дітей? Перегляньте своє ставлення. Варто змінитися спочатку самим, а вже потім вимагати щось від дітей.



Змінитися самому / Фото Diligent Coaching​

• Ігноруйте провокації з боку підлітка

Дитина намагатиметься провокувати батьків на сварку, може обманювати, використовувати образливі фрази. Дорослим краще проявити мудрість та сказати: "Я бачу хтось своєю поведінкою намагається розгнівати мене. Я почуваюся недобре, коли мене відкрито обманюють. Краще поговоримо пізніше, коли ти будеш налаштований на спокійну довірливу розмову. А зараз я піду відпочину".

• Визначте правила поведінки

Можна виписати або видрукувати на аркуші формальну угоду із сином чи донькою. Проте спочатку налагодьте стосунки, помиріться, поспілкуйтеся, пробачте одне одного. Подружившись зі своєю дитиною, ви дізнаєтеся багато нового про неї.

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Ніколи не забувайте, діти, хоч і підлітки, вони все одно — діти. Вони майже все повторюють за батьками, тому варто давати їм правильний приклад.