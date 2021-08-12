В 2014 году, когда Чейз Смит был на тренировочных сборах по плаванию, он вдруг стал чувствовать болезненные спазмы в левом бедре.
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Обследование показало, что у 12-летнего парня опухоль в бедренной кости, однако еще небольшая по размеру. После химиотерапии она исчезла и Чейз снова был здоровым.
Через 2 года болезнь снова вернулась. Злокачественная опухоль возникла в том же месте, что и в первый раз. Однако лечение снова оказалось успешным. После курса химиотерапии Чейз возобновил учебу в школе и начал тренироваться.
Как познакомились Сейди и Чейз
В 2018 году парень познакомился со спортсменкой Сейди Миллс. Когда у подростков начались отношения, они стали очень близкими и важными друг для друга.
Во время своих долгих разговоров они мечтали о свадьбе, однако оба понимали, что нужно подождать до окончания колледжа. Однако до Чейза внезапно снова вернулся рак, который был агрессивнее предыдущей его формы.
Чейз и Сейди / Фото Фейсбук
Врачи нашли у Чейза опухоли по всему телу – в плечах, легких, спине, бедре и в области виска, что вызвало у парня невыносимые головные боли. Прогноз был неутешительным: 3 – 5 месяцев с лечением или без него.
Тогда влюбленные решили, что у них еще есть время, чтобы осуществить свою главную мечту: признаться в любви друг другу, стоя у алтаря, и стать мужем и женой. Родители не стали отказывать, а помогли быстро спланировать свадьбу – всего за 4 дня.
Молодая пара / Фото Фейсбук
Сейди и Чейз поженились 29 апреля 2021 года у родного дома, ведь это было место, где они впервые поцеловались.
Смотрите фото со свадьбы Чейза и Сейди:
Сейди значит для меня все. Я не могу описать это чувство словами,
– признался Чейз.
С тех пор влюбленные не расставались. С каждым днем боли у Чейза становились все сильнее, иногда были невыносимыми. В эти тяжелые минуты с парнем была его жена. Они оба понимали, что означают все эти симптомы, поэтому старались прожить каждый день так, будто он последний.
Чейз умер в возрасте 19 лет в окружении родных людей. Его последние слова были адресованы жене: "Я тебя люблю. Не волнуйся". Сейди успела прошептать ему на ухо: "Все хорошо. Ты выиграл битву".
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Девушка до последней секунды убеждала его, что "все будет хорошо, что пришло время воссоединиться с Богом, что там больше не будет боли и страданий".
"Я поцеловала его в лицо и не отпускала, пока он не сделал свой последний вздох", — вспомнила Сейди.