Благодаря средствам в размере 274,2 миллиона гривен, могут создаваться приюты, дневные центры с кризисными комнатами для круглосуточного пребывания или без таковых комнат, консультативные службы.

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Также предусмотрено приобретение автомобилей для мобильных бригад, созданных при приютах.

Вопрос расширения сети специализированных служб является приоритетным для Министерства социальной политики.

Его реализация позволит охватить качественными, доступными и своевременными услугами людей, пострадавших от домашнего насилия: обеспечить безопасное временное круглосуточное пребывание пострадавших.

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Кроме этого, предоставление психологических, социально-бытовых, медицинских, информационных, юридических и других услуг на основе оценки их потребностей и индивидуального подхода к человеку.