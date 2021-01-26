Как поддержка любимого человека помогает при похудении: исследования ученых
Благодаря поддержке партнера, человеку проще быть мотивированным относительно потери веса. Кроме того, это еще и влияет на эффективность всего процесса.
Источник: Science Daily
Соответствующее исследование провела експертка с межличностного общения Рене Дэйли. Для этого она опросила 389 людей, живущих с любимым человеком и которые пытаются похудеть.
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Они должны были ответить на 3 вопроса о том, как похудение влияет на их отношения:
- Рассматривают ли они этот процесс как командную работу?
- Имеют ли одинаковые взгляды?
- Могут ли поддерживать баланс между отношениями и борьбой с лишним весом?
После этого Рене Дейли сообщила о 3 самых распространенных стратегиях похудения среди пар: ободрение, настаивание и принуждение.
Что узнали в ходе исследования
Партнеры, которые воспринимают процесс похудения как общую цель, намного чаще используют все эти стратегии, включая даже принуждение. Для них это все не манипуляция или контроль, а забота.
Поддержка партнера в процессе потери веса может рассматриваться по-разному. Например, человек, который хочет сфокусироваться на диете, а партнер – на физических упражнениях, может оценить предложение пойти на прогулку навязчивой и пустой,
– сообщила Рене Дэйли.
"И наоборот, когда партнеры имеют одинаковые взгляды на процесс похудения, они с радостью примут предложение", – добавила Дэйли.
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Исследовательница заверила, что парам могут пойти на пользу разговора по выбору благоприятных психологических условий и стратегий во время потери веса. Это может облегчить процесс похудения, сделать его более эффективным, а также поможет сбалансировать свои цели и укрепить отношения.
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