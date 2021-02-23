В США парень Дэвид Орджерон решил воплотить мечту отца. Однажды мужчина случайно рассказал сыну, что хотел бы иметь синий Ford Mustang 1966 года выпуска.

Дэвид смог найти нужное авто и купил его, но на этом американец останавливаться не хотел. Он решил необычным способом вручить подарок.

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Парень уговорил знакомого подыграть ему и выдать себя за владельца авто. После этого на Ford установили табличку "продается" и оставалось только проверить, захочет ли отец такое авто.

Мужчине машина понравилась сразу и после тест-драйва он спросил, сколько стоит иномарка. В ответ отец услышал "ноль". Только после этого подошел сын и вручил ему ключи.

Отец не мог поверить, что это не розыгрыш. Однако когда понял, что это не шутка, то ненадолго отлучился, чтобы никто не увидел на его глазах слезы гордости за сына и радости от исполнения мечты.

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