Почти на 5 миллионов меньше девочек родится в ближайшие 10 лет: какие последствия

В мире будет рождаться меньше девочек на 4,7 миллиона. Такие прогнозы сделали исследователи на ближайшие 10 лет.

Для получения результатов ученые проанализировали 12 стран, где соотношение мужчин и женщин увеличилось с 1970 года. А также еще 17 стран, где это соотношение могло увеличиться через социальные или культурные тенденции.

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Какие 2 сценария спрогнозировали исследователи:

К 2030 году в странах будет на 4,7 миллиона меньше рождаться девочек. К 2100 году во всем мире это число возрастет до более чем 22 миллионам.

Прогнозируемое сокращение числа родившихся девочек приведет к избытку молодых мужчин примерно в одной трети мирового населения до 2030 года. Отмечается, что это может привести к усилению антиобщественного поведения и насилия.

"Меньшее количество женщин в популяции может привести к повышению уровня антиобщественного поведения и насилия. Как результат, в конечном итоге может повлиять на долгосрочную стабильность и устойчивое социальное развитие", — прокомментировали исследователи.

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Кроме того, число абортов по половому признаку растет в течение последних 40 лет в странах Юго-Восточной Европы, а также в Южной и Восточной Азии, с еще не определенным демографическим последствиям.