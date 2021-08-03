Майже на 5 мільйонів менше дівчат народиться у найближчі 10 років: які наслідки

У світі буде народжуватися менше дівчаток на 4,7 мільйона. Такі прогнози зробили дослідники на найближчі 10 років.

Задля отримання результатів науковці проаналізували 12 країн, де співвідношення чоловіків і жінок збільшилося з 1970 року. А також ще 17 країн, де це співвідношення могло збільшитися через соціальні або культурні тенденції.

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Які 2 сценарії спрогнозували дослідники:

До 2030 року в країнах буде на 4,7 мільйона менше народжуватися дівчаток. До 2100 року в усьому світі це число зросте до більш ніж 22 мільйонів.

Прогнозоване скорочення числа народжених дівчаток призведе до надлишку молодих чоловіків приблизно в однієї третини світового населення до 2030 року. Зазначається, що це може призвести до посилення антигромадської поведінки та насильства.

"Менша кількість жінок в популяції може призвести до підвищення рівня антигромадської поведінки та насильства. Як результат, в кінцевому підсумку може вплинути на довгострокову стабільність та сталий соціальний розвиток", – прокоментували дослідники.

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Крім того, число абортів за статевою ознакою зростає протягом останніх 40 років в країнах Південно-Східної Європи, а також в Південній і Східній Азії, з ще не визначеними демографічними наслідками.