Почему чувства могут угасать

• Женщина и мужчина развиваются порознь. У каждого свои увлечения, нет точек соприкосновения, кроме бытовых.

Интересно Отношения на грани завершения: какие "четыре всадника" указывают на проблемы в паре

• Чувства не ценятся. Конфликты и отсутствие работы над отношениями способствуют тому, что страсть угасает, исчезает романтика. А это все влияет на любовь, тепло и взаимопонимание.

• Зеркальное поведение. "Если партнер так поступил, то сделаю в ответ то же самое".

• Внешность. Щетина, пару лишних килограммов, проблески лысины на макушке. Партнер может тяжело это воспринимать и хотеть вернуть того прошлого человека.

• Сравнение с другими. Может начать казаться, что другие мужчины или женщины достойные, интересные, заботливы или сексуальные.

• Привычка, что партнер всегда рядом. Чаще всего особо не замечаете, когда партнера долго нет после работы.

• Женщина стала сильнее, и ей не нужно сильное плечо.

• Быт. Водоворот дел и забот, проблемы на работе, ремонт, который планируется годами, дети, животные с их болезнями – все это может влиять на отношения.

Как разнообразить и оживить чувства

Доверительная беседа. Проблемы в общении накладывают тень на отношения. Чтобы этого избежать, стоит попробовать уделить друг другу время и поговорить. Сообщите, что происходит в вашей голове, не забывайте слушать партнера и узнавать, что он думает и чувствует. Проявляя интерес, будете лучше чувствовать друг друга.



Доверительная беседа / Фото iStock

Представьте, что он не ваш и не с вами. Конечно, для того, чтобы это почувствовать, не нужно разрывать отношения. Посмотрите на своего партнера со стороны, что он чужой человек. Например, едет к другой женщине, целует в носик их детей, в праздники собирается с ними, встречает закат и рассвет в чужих объятиях. Если от этих мыслей становится плохо, значит явно не стоит допускать их в реальности.

Дневник воспоминаний. Смотрите старые фото, свадебное видео, освежите в памяти те дни, когда познакомились и строили свои отношения. Эта коммуникация часто пробуждает давние воспоминания, а с ними прежние чувства и эмоции.

Просмотр старых фото и видео / Фото Freepik

С течением лет в каждом человеке открываются новые грани. Поэтому стоит попробовать найти в своем партнере новые стороны, черты характера, разделить его интересы, узнать о его планах и желаниях. Ведь порой мы живем рядом, но при этом не видим чего-то важного в человеке.

Меняйтесь и развивайтесь сами. Применяйте на себя новые роли, образы, ищите новые хобби, друзей, проекты – удивляйте друг друга. Это всегда подогревает интерес.

Стремитесь к разнообразию будней. Попробуйте изменить обыденность, спланируйте совместный отдых в новом месте, организуйте оригинальное свидание или приготовьте романтический ужин дома. Это позволит освежить чувства, сфокусироваться друг на друге.

Важно Вред от отношений: какие основные отличия любви и зависимости

"Когда пускаешь отношения на автопилот и привыкаешь ничего не делать, сама идея изменений кажется немыслимой. Но ничего невозможного нет. И все вышеперечисленные способы вернуть любовь будут действовать лишь в том случае, если вы цените и не хотите их терять. Именно такие чувства требуют искры, чтобы с новой силой вспыхнуть и вывести ваши отношения на новый уровень", – сообщила психолог Ирина Дарси.